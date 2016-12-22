Суд привлек Siemens третьим лицом по делу о поставках турбин в Крым

Немецкий концерн Siemens привлечен в качестве третьего лица для участия в деле о поставках газовых турбин в Крым, ходатайство в Арбитражный суд Москвы подала «дочка» «Ростеха» — ОАО «ВО Технопромэкспорт». Об этом сообщает «Интерфакс».

Siemens не сможет заявлять самостоятельные требования в ходе судебных разбирательств, а компании ОАО «ВО Технопромэкспорт» и ООО «Технопромэкспорт» выступят в качестве ответчиков. Производство по делу начнется заново, поскольку к процессу было привлечено третье лицо. Следующее заседание суда состоится 10 января 2018 года.

Ранее «дочка» Siemens в России, компания «Интеравтоматика», подала иск к немецкому концерну и ООО «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ, эффективная доля Siemens — 65%) и ООО «Сименс» (немецкий концерн владеет 100%).

РБК ознакомился с текстом заявления дочерней компании, содержание документа подтвердил источник, близкий к одной из сторон спора. Истец потребовал взыскать с Siemens и ее дочерних компаний в России 177,1 млн руб. и €5,5 млн.

Также сегодня ООО «ВО Технопромэкспорт» обратилось с иском в суд Евросоюза и потребовало отменить санкции, которые наложили на «дочку» «Ростеха» из-за поставок турбин Siemens в Крым.