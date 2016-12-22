Экс-премьер Украины Яценюк рассказал о беседах с Медведевым

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал об общении с российским коллегой Дмитрием Медведевым в феврале 2014 года. Об этом сообщает «112 Украина».

Во время допроса по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича Яценюк ​заявил, что телефонные разговоры с Медведевым происходили дважды, оба раза по инициативе российской стороны.

«Во время первого разговора я ему сказал: «Вы должны безотлагательно вернуть свои войска в бараки в зоны постоянной дислокации, вы должны прекратить нарушение международного права. Если есть любые вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений, мы готовы дискутировать, но незаконная аннексия и нападение на Украину — это то, что нарушает международное право, и то, что подрывает наши двусторонние договоренности. Это является недопустимым», — рассказал украинский политик.

«Во время второго заявления я с ним разговаривал, я даже цитату помню, я ему сказал такую фразу: «Вы своих подонков уберите с Украины, и дальше мы с вами будем говорить о социально-экономических аспектах». Это был какой-то странный звонок, который касался развития экономических отношений между Украиной и Россией. Это притом, что Россия осуществила военную агрессию», — добавил Яценюк.

Яценюк отметил, что эти звонки нивелировали заявления России о неконституционной смене власти на Украине в феврале 2014 года и могут считаться признанием нового правительства страны, передает «Интерфакс-Украина».

7 декабря суд принял решение вызвать на допрос по делу Януковича президента Украины Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц в качестве свидетелей. Януковича, покинувшего страну во время событий 2014 года в Киеве, обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям российской власти, умышленных действиях, совершенных с целью изменения государственных границ Украины и ведении агрессивной войны.

В ноябре Генпрокуратура Украины по заявлению Януковича начала расследование дела о государственном перевороте, совершенном на Украине в феврале 2014 года. Заявитель потребовал проверить причастность к перевороту высших должностных лиц и политиков, в частности, Яценюка.