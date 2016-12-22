Rolling Stone назвал лучшие фильмы ужасов 2017 года

Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг фильмов ужасов 2017 года. Первое место занял дебют французского режиссера Джулии Карно «Сырое». Главная героиня фильма, убежденная вегетарианка, пробует сырую печень кролика в рамках школьного ритуала посвящения и обнаруживает, что не может сопротивляться желанию есть сырое мясо. Картина участвовала в Каннском кинофестивале, была награждена премией Международной федерации критиков FIPRESCI. В российский прокат фильм не выходил.

Второе место занял фильм Джордана Пила «Прочь» (российская премьера — 11 мая 2017 года). Он рассказывает о знакомстве темнокожего молодого человека с родителями своей девушки, которые оказываются убежденными расистами.

Тройку лидеров замкнула картина «Гончие любви» австралийца Бена Янга, также не выходившая в прокат в России. Фильм рассказывает о супружеской паре, похищающей и убивающей старшеклассниц.

В топ-10 лучших хорроров, по версии журнала, также вошел фильм Даррена Аронофски «Мама». Актриса Дженнифер Лоуренс, исполнившая в нем главную роль, заняла третье место в списке самых оплачиваемых актрис 2017 года. Также в рейтинге журнала — «Смертоносная земля», «Февраль», «Сплит», «Оно приходит ночью», «Дары смерти», «Очень темные времена».