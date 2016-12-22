Постпред США при ООН призвала услышать жалобы на домогательства Трампа

Дела всех, кто выступает с подобными жалобами, должны рассматриваться, сказала Хейли в ответ на вопрос ведущего CBS. Ранее в Белом доме старались «не замечать» обвинений, звучавших в адрес Трампа, пишет The New York Times

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Женщины, обвиняющие президента США Дональда Трампа в неподобающем поведении, «должны быть услышаны», заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS.

Дела всех, кто выступает с подобными жалобами, должны рассматриваться, сказала Хейли в ответ на вопрос ведущего об обвинениях Трампа в домогательствах. «Они должны быть услышаны, их дела должны быть рассмотрены», — заявила она.

Такое заявление дипломата стало «неожиданным поворотом», пишет The New York Times, ведь до сих пор администрация Трампа относилась к информации о его действиях в отношении женщин снисходительно, утверждая, что жалобы на него не имели оснований и избиратели не приняли их во внимание.

По данным NYT, Хейли настаивает, чтобы жалобы на Трампа рассматривались наравне с заявлениями жертв других героев так называемого харрасментгейта.

Хейли, бывший губернатор Южной Каролины, выступила на CBS вскоре после объявления об отставке сразу трех членов американского конгресса из-за обвинений в домогательствах.

Президента Трампа обвиняли в неподобающем поведении более десятка раз, однако в Белом доме до сих придерживались мнения, что все женщины, которые его уличают, лгут.