Постпред США при ООН призвала услышать жалобы на домогательства Трампа

Женщины, обвиняющие президента США Дональда Трампа в неподобающем поведении, «должны быть услышаны», заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS.
Дела всех, кто выступает с подобными жалобами, должны рассматриваться, сказала Хейли в ответ на вопрос ведущего об обвинениях Трампа в домогательствах. «Они должны быть услышаны, их дела должны быть рассмотрены», — заявила она.
Такое заявление дипломата стало «неожиданным поворотом», пишет The New York Times, ведь до сих пор администрация Трампа относилась к информации о его действиях в отношении женщин снисходительно, утверждая, что жалобы на него не имели оснований и избиратели не приняли их во внимание.
По данным NYT, Хейли настаивает, чтобы жалобы на Трампа рассматривались наравне с заявлениями жертв других героев так называемого харрасментгейта.
Хейли, бывший губернатор Южной Каролины, выступила на CBS вскоре после объявления об отставке сразу трех членов американского конгресса из-за обвинений в домогательствах.
Президента Трампа обвиняли в неподобающем поведении более десятка раз, однако в Белом доме до сих придерживались мнения, что все женщины, которые его уличают, лгут.
Журнал Time 6 декабря присвоил членам движения, борющегося с сексуальными домогательствами, звание «Человек года».