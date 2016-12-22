Жена Саакашвили рассказала о планах Киева выдать политика Грузии

Власти Украины намерены экстрадировать Михаила Саакашвили в Грузию, где он находится под следствием по делу о превышении полномочий. Об этом сообщила супруга политика Сандра Рулофс в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

По мнению Рулофс, Киев и Тбилиси действуют совместно по вопросу осуждения Саакашвили. Она подчеркнула, что не рассчитывает на справедливое решение украинского суда, который должен 11 декабря решить вопрос о мере пресечения для экс-президента Грузии. «Скорее всего, решение суда уже продиктовано украинской властью и его оставят в предварительном заключении. Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора по Михаилу в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси», — заявила она.

В то же время Рулофс рассчитывает на то, что массовые акции протеста, прошедшие накануне, сорвут эти планы Киева и Тбилиси. «Митинг оппозиционных сил в Киеве показал, что украинцы хотят жить по законам, а не по правилам олигархов», — подчеркнула она.

​5 декабря СБУ провела обыск в квартире, где проживает Саакашвили, после чего он был задержан. Сторонники освободили бывшего губернатора из автозака. После этого в Киеве начались массовые акции протеста с требованием отставки президента страны Петра Порошенко. 8 декабря Саакашвили был вновь задержан и отправлен в СИЗО. На следующий день в Киеве прошла новая акция сторонников политика, требовавших его освобождения. По оценкам полиции, в акции приняли участие 2,5 тыс. человек. В то же время ее организаторы оценили численность пришедших в 50 тыс. человек.