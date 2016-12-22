Мадуро заявил о победе правящей партии на муниципальных выборах

Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы выиграла муниципальные выборы, заявил президент страны Николас Мадуро на митинге по итогам голосования, сообщает ​венесуэльское издание El Universal.

Глава государства уточнил, что партия победила на выборах в 300 из 335 муниципалитетов страны. «Да здравствует родина, да здравствует революционная Венесуэла», — сказал Мадуро.

По данным издания, явка на выборах составила около 47,3%, всего проголосовали более 9 млн человек.

Издание Latin American Herald Tribune сообщает, что Мадуро возложил ответственность за низкую явку на четыре ведущие оппозиционные партии страны, бойкотировавшие выборы, а также заявил, что им будет запрещено участвовать в выборах в будущем. «Любая партия, которая сегодня не принимала [в выборах] участия и призывала их бойкотировать, больше не сможет участвовать! Они исчезнут с политической карты!» — сказал президент Венесуэлы.

В начале декабря стало известно, что оппозиция и власти Венесуэлы не смогли договориться на переговорах в Доминиканской Республике. Камнем преткновения стали вопросы прозрачных» президентских выборов в 2018 году, восстановления распущенного парламента, а также освобождения политзаключенных. В то же время обе стороны рассчитывают все же заключить соглашение 15 декабря.

Политический кризис в Венесуэле продолжается с апреля, когда Верховный суд дал право президенту действовать в обход парламента, более 60% в котором составляла оппозиция, писал ранее РБК. Суд позднее отменил свое решение из-за массовых протестов, но несмотря на это столкновения противников и сторонников Мадуро продолжились до августа. В июле президент провел референдум по конституционной реформе, который оппозиция не признала. Тем не менее, выборы в Конституционную ассамблею были проведены, и она заменила собой оппозиционный парламент. Прокуратура и часть военных выступили против реформы, однако их выступления были подавлены. В октябре в стране прошли региональные выборы, в 18 из 23 штатов страны губернаторами стали кандидаты от правящей партии.