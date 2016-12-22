Мадуро заявил о победе правящей партии на муниципальных выборах

Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы выиграла муниципальные выборы, заявил президент страны Николас Мадуро на митинге по итогам голосования, сообщает венесуэльское издание El Universal.
Глава государства уточнил, что партия победила на выборах в 300 из 335 муниципалитетов страны. «Да здравствует родина, да здравствует революционная Венесуэла», — сказал Мадуро.
По данным издания, явка на выборах составила около 47,3%, всего проголосовали более 9 млн человек.
Издание Latin American Herald Tribune сообщает, что Мадуро возложил ответственность за низкую явку на четыре ведущие оппозиционные партии страны, бойкотировавшие выборы, а также заявил, что им будет запрещено участвовать в выборах в будущем. «Любая партия, которая сегодня не принимала [в выборах] участия и призывала их бойкотировать, больше не сможет участвовать! Они исчезнут с политической карты!» — сказал президент Венесуэлы.
В начале декабря стало известно, что оппозиция и власти Венесуэлы не смогли договориться на переговорах в Доминиканской Республике. Камнем преткновения стали вопросы прозрачных» президентских выборов в 2018 году, восстановления распущенного парламента, а также освобождения политзаключенных. В то же время обе стороны рассчитывают все же заключить соглашение 15 декабря.
Политический кризис в Венесуэле продолжается с апреля, когда Верховный суд дал право президенту действовать в обход парламента, более 60% в котором составляла оппозиция, писал ранее РБК. Суд позднее отменил свое решение из-за массовых протестов, но несмотря на это столкновения противников и сторонников Мадуро продолжились до августа. В июле президент провел референдум по конституционной реформе, который оппозиция не признала. Тем не менее, выборы в Конституционную ассамблею были проведены, и она заменила собой оппозиционный парламент. Прокуратура и часть военных выступили против реформы, однако их выступления были подавлены. В октябре в стране прошли региональные выборы, в 18 из 23 штатов страны губернаторами стали кандидаты от правящей партии.