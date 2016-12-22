Спецпрокурор Украины по коррупции рассказал о роли ФБР в работе НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) работают сотрудники ФБР, но они не принимают участия в расследованиях и «не бегают с пистолетом», заявил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Об этом сообщает ТСН.

По словам Холодницкого, работа сотрудников ФФБР заключается «в предоставлении консультаций, обмене опытом, обмене информацией, ускорении, возможно, каких-либо международных поручений». Однако глава Специальной антикоррупционной прокуратуры опроверг информацию о том, что сотрудники ФБР «не расследуют дела, которые не включены в состав групп детективов». «Работники ФБР не бегают с пистолетами по Киеву и не ловят людей. О какой-то спецоперации с ФБР я бы не говорил», — сказал он.

Он также опроверг высказывание генпрокурора Украины Юрия Луценко о «незаконности» действий ФБР. В частности, глава Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Юрий Луценко заявлял, что американские детективы сорвали все операции против коррупционеров и разоблачили всех тайных агентов НАБУ.

Накануне, 9 декабря, посол США на Украине Мари Йованович оценила борьбу с коррупцией на Украине. По ее словам, хотя власти Украины совершили многое для борьбы с коррупцией и стали более открытыми с 2014 года, «этот путь еще не пройден и много еще нужно сделать».

До этого Европейская служба внешних связей осудила действия ГПУ в отношении НАБУ. В частности, в вину прокуратуре вменили раскрытие агентов, которые выявляли коррупционеров, а также информации о ведущихся делах. В ЕС подчеркнули, что борьба с коррупцией — ключевой элемент, от которого зависит сотрудничество с Киевом.



