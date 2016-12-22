Американский посол оценила борьбу с коррупцией на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович заявила, что путь борьбы с коррупцией на Украине «еще не пройден». Об этом сообщается в Twitter американского посольства на Украине.

«И хотя украинская власть стала более открытой для граждан и совершила многое в борьбе с коррупцией начиная с 2014 года, все же мы все признаем, этот путь еще не пройден и много еще нужно сделать», — говорится в сообщении.

В декабре Европейская служба внешних связей осудила действия Генпрокуратуры Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Ведомству Евросоюза не понравилось, что украинская прокуратура раскрыла агентов и сведения о расследованиях, которые ведутся против коррупционеров. По мнению Европейской службы внешних связей, такие действия мешают проводить расследования, а также подрывают доверие общества к эффективной борьбе с коррупцией.

В Брюсселе напомнили, что борьба с коррупцией — это ключевой элемент развития отношений Украины и ЕС. В Европейском союзе заявили, что на Украине от эффективности борьбы с коррупцией зависит успех и других реформ.

В Евросоюзе говорили, что выступают за создание антикоррупционного суда на Украине. Данное требование является условием продолжения программы сотрудничества Украины и с Международным валютным фондом. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко полагает, что достаточно будет создать палату судей, которая будет заниматься коррупционными делами. По его словам, на это может уйти полгода.