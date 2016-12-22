Пять человек погибли в пожаре в Иркутской области

В Иркутской области в результате пожара в Усольском районе погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Пожар произошел в дачном доме в садоводстве «Архиереевка-3» близ города Усолье-Сибирское. В тушении огня приняли участие три пожарных расчета. На месте пожара были обнаружены останки пятерых погибших. По словам соседей, на момент возгорания в доме находились четверо взрослых и один ребенок. «К хозяевам дачного дома — семейной паре — накануне приехали взрослые дети с ребенком и остались на ночь. Под утро соседи заметили пламя и позвонили в пожарную охрану», — говорится в сообщении МЧС.
По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрообогревательного оборудования. Возгорание могло быть связано с перегрузкой сети.
В Новосибирской области 3 декабря произошел пожар, жертвой которого стали пять детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, приведшей к смерти нескольких человек. Отец детей был арестован. По версии следствия, он не исполнял свои родительские обязанности и на момент пожара находился в состоянии алкогольного опьянения.