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СК завел дело после гибели детей при пожаре в доме под Новосибирском
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СК завел дело после гибели детей при пожаре в доме под Новосибирском
Общество, 06:55
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СК завел дело после гибели детей при пожаре в доме под Новосибирском

​Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Дело завели по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). В мае в отдел опеки и попечительства администрации Искитимского района региона из районной больницы «поступила информация о социально-опасном положении семьи», говорится в сообщении.

По версии следствия, ​мать малолетних детей умерла, а отец злоупотреблял алкоголем и надлежащим образом не исполнял обязанности по воспитанию и содержанию малолетних детей. При этом сотрудники органов социальной защиты населения Искитимского района «заблаговременно были уведомлены о сложившейся ситуации и не обеспечили своевременную защиту прав и законных интересов малолетних детей, угрозу их жизни и здоровья не выявили», отметили в СК. В результате этого 3 декабря пятеро детей погибли при пожаре, добавили в ведомстве.

Пожар 3 декабря обнаружил один из гостей, который также находился в доме. Он проснулся от задымления, после чего выбил раму окна и позвал на помощь. В этот момент пожар был настолько сильным, что спасти детей не удалось — они умерли от отравления угарным газом. Отца детей с ожогами доставили в больницу.

Теги: дети , дело , пожар , Новосибирская область , частный дом
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