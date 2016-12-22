Суд арестовал отца погибших при пожаре под Новосибирском пятерых детей

Суд арестовал Владимира Перфильева — отца пятерых детей, погибших при пожаре в Новосибирской области, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

После пожара он был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести. 6 декабря он покинул медучреждение, не сообщив о своем местонахождении. Позднее Перфильев был обнаружен в городе Искитим Новосибирской области.

Пятеро детей, старшему из которых было 7 лет, погибли при пожаре в жилом доме в поселке Степной Искитимского района, произошедшем в ночь на 3 декабря.

Возгорание обнаружил находившийся в доме гость. Он проснулся от задымления, после чего выбил раму окна и позвал на помощь. Однако спасти детей не удалось — они умерли от отравления угарным газом.

По данным следователей, ​Перфильев воспитывал детей один после того, как их мать умерла. Однако он злоупотреблял алкоголем и надлежащим образом не исполнял обязанности по воспитанию и содержанию малолетних детей.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

