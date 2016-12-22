В Алма-Ате самолет выкатился за пределы полосы в аэропорте

В аэропорту Алма-Аты лайнер авиакомпаний Air Astana, выполнявший рейс КС931 по маршруту Алма-Ата — Бангкок, выкатился за пределы полосы. Пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Инцидент произошел утром 10 декабря в тот момент, когда самолет двигался по рулежной дорожке перед взлетом. В авиакомпании пояснили, что причиной случившегося стало плохое сцепление шасси самолета с ВПП. Для того, чтобы остановить самолет, пилот был вынужден использовать реверсивную тягу двигателей.
«Самолет был отбуксирован на стоянку специальной техникой для осмотра и дальнейшего решения по вводу его в эксплуатацию. Все пассажиры отправлены в Бангкок на другом воздушном судне, которое вылетело в 07:35 минут времени Алматы (4:35 мск)», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В московском аэропорту Шереметьево 6 декабря в условиях непогоды за пределы ВПП выкатился лайнер авиакомпании Air Baltic. В результате инцидента никто не пострадала, однако аэропорт был вынужден закрыть полосу, из-за чего произошли сбои в графике приема и отправления рейсов. Из-за инцидента были отменены 22 рейса авиакомпании «Аэрофлот». На борту самолета в момент происшествия находился министр транспорта Латвии Улдис Аугулис.