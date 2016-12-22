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Латвийский министр рассказал о выезде самолета на поле в Шереметьево
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Латвийский министр рассказал о выезде самолета на поле в Шереметьево
Общество, 18:27
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Латвийский министр рассказал о выезде самолета на поле в Шереметьево

Министр транспорта Латвии Улдис Аугулис прокомментировал инцидент с самолетом AirBaltic, в котором он находился 6 декабря, когда лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. «Самолет остановился. Все уже начали собирать чемоданы, одеваться. Я посмотрел — а мы на поле стоим», — сказал латвийский чиновник.

Аугулис по приглашению российского Минтранса летел в Москву из Риги на форум «Транспортная неделя». О произошедшем с латвийским коллегой на профильном форуме 6 декабря сообщил глава российского Минтранса Максим Соколов.

При посадке лайнер выкатился за пределы ВПП на 5 метров, сообщал источник «Интерфакса». В инциденте никто не пострадал, самолет не получил видимых повреждений. На время буксировки лайнера аэрпопорт был вынужден закрыть одну из полос, а базирующийся в Шереметьево «Аэрофлот» — отменить 22 рейса.

AirBaltic объяснила случившееся сильным ветром и скользкой рулежной дорожкой. «Шёл снег, ветер — может такое случиться», — подтвердил Аугулис РБК.

«Мы в самолёте просидели максимум полчаса и службы забрали пассажиров», — рассказал министр. По словам чиновника, он всегда летает обычными рейсовыми самолетами.

Теги: инцидент , «Шереметьево» , Ауглис
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