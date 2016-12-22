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Глава Якутии объявил день траура по погибшим в ДТП с «КамАЗом»
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Глава Якутии объявил день траура по погибшим в ДТП с «КамАЗом»
Общество, 04:11
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Глава Якутии объявил день траура по погибшим в ДТП с «КамАЗом»

Глава Якутии Егор Борисов объявил понедельник 11 декабря днем траура по погибшим в ДТП с участием «КамАЗа» и микроавтобуса «УАЗ». Об этом говорится в сообщении сайте правительства Якутии.

В этот день в республике будут приспущены государственные флаги, также по телевидению отменят показ развлекательных программ. Борисов принес свои соболезнования родным и близким погибших в ДТП. «Очень тяжело на сердце от случившегося. Для всех якутян это большая трагедия, невосполнимая утрата. Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой», — сказал глава Якутии.

Авария произошла 8 декабря на трассе «Колыма» в 16 км от поселка Нижний Бестях. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли девять человек, включая двухлетнюю девочку. Еще трое человек пострадали, они были госпитализированы. После аварии микроавтобус загорелся.

Число погибших в результате ДТП с «КамАЗом» в Якутии возросло до девяти
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Управление Следственного комитета России по Якутии возбудило уголовное дело по по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В Якутии пять человек погибли в результате ДТП
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Также республиканское МВД завело уголовное дело по о ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В органах установили, что водитель микроавтобуса является индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по перевозке пассажиров.
Теги: ДТП , Якутия , жертвы , микроавтобус , «КамАЗ»
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