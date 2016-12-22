Глава Якутии объявил день траура по погибшим в ДТП с «КамАЗом»

Глава Якутии Егор Борисов объявил понедельник 11 декабря днем траура по погибшим в ДТП с участием «КамАЗа» и микроавтобуса «УАЗ». Об этом говорится в сообщении сайте правительства Якутии.

В этот день в республике будут приспущены государственные флаги, также по телевидению отменят показ развлекательных программ. Борисов принес свои соболезнования родным и близким погибших в ДТП. «Очень тяжело на сердце от случившегося. Для всех якутян это большая трагедия, невосполнимая утрата. Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой», — сказал глава Якутии.

Авария произошла 8 декабря на трассе «Колыма» в 16 км от поселка Нижний Бестях. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли девять человек, включая двухлетнюю девочку. Еще трое человек пострадали, они были госпитализированы. После аварии микроавтобус загорелся.

Управление Следственного комитета России по Якутии возбудило уголовное дело по по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также республиканское МВД завело уголовное дело по о ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В органах установили, что водитель микроавтобуса является индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по перевозке пассажиров.