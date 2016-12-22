В Якутии пять человек погибли в результате ДТП
Общество, 19:20
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В Якутии пять человек погибли в результате ДТП
В результате ДТП на трассе «Колыма» в Якутии погибли пять человек, еще восемь пострадали, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.
Авария произошла в 16 км от поселка Нижний Бестях. На трассе столкнулся микроавтобус и грузовик «КамАЗ».
Как уточнили в районном управлении ГИБДД, причиной аварии мог стать выезд одного из водителей на встречную полосу, передает ТАСС. «Предварительно [микроавтобус] УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом», — сообщили в ведомстве.
В конце прошлой неделе ДТП со смертельным исходом произошло в Санкт-Петербурге, где столкнулись легковой автомобиль Mercedes и микроавтобус «Соболь Баргузин».