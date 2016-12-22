Три человека погибли в ДТП на Внуковском шоссе в Москве

В результате ДТП с участием трех автомобилей на Внуковском шоссе в столице погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГИБДД России по Москве.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в районе деревни Внуково. Там столкнулись автомобили Peugeot, Mercedes и Lada Priora. В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Причины аварии устанавливаются.
Ранее неизвестный на машине Audi насмерть сбил человека на юге Москвы, в районе Царицыно. После этого водитель скрылся с места происшествия. От полученных ран пешеход скончался на месте. По данным телеканала РЕН-ТВ, им оказался 65-летний пенсионер. По данным источника агентства «Москва», ДТП произошло в районе улицы Бехтерева, дом 25/31. Полиция объявила план «Перехват» в столице.