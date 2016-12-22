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Неизвестный насмерть сбил пешехода на юге Москвы и скрылся
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Неизвестный насмерть сбил пешехода на юге Москвы и скрылся
Общество, 23:00
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Неизвестный насмерть сбил пешехода на юге Москвы и скрылся

В районе Царицыно на юге Москвы неизвестный на автомобиле Audi сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. 

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в районе улицы Бехтерева, дом 25/31. Водитель автомобиля Audi сбил пешехода и скрылся с места происшествия. От полученных ран пешеход скончался на месте.

Снег в Москве привел к росту числа ДТП
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В настоящий момент полиция объявила план «Перехват» и разыскивает нарушителя. По данным телеканала РЕН ТВ, погибшим оказался 65-летний пенсионер. 

Теги: Москва , ДТП , смерть , пешеход
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