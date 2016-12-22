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Снег в Москве привел к росту числа ДТП
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Снег в Москве привел к росту числа ДТП
Общество, 18:36
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Снег в Москве привел к росту числа ДТП

К вечеру 28 ноября в Москве увеличилось количество аварий из-за «неблагоприятных погодных условий». Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения, поступившем в РБК.

«В настоящий момент в Москве продолжается снегопад, местами на дороге образовалась гололедица. Так, за вчерашние сутки в дежурную часть ГИБДД поступило 1612 обращений о ДТП, сегодня до 17 часов — уже 1311», — рассказали в ЦОДД.

По последним данным центра, загружены Ленинградское шоссе, Звенигородское шоссе, проспект Андропова, Рязанский проспект, Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

Ранее во вторник в мэрии Москвы РБК сообщили о выводе на улицы столицы снегоуборочной техники в связи со снегопадом. По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, начались также работы по сплошному прометанию дворовых территорий, внутриквартальных проездов и пешеходных зон, сходов и съездов с тротуаров на проезжую часть и других объектов.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с РБК отметила, что 28 ноября в Москве выпал первый «ощутимый» снег. «29 и 30 ноября в Москве ожидается местами небольшой снег и гололедица. Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах», — сказала она.

Теги: авария , ЦОДД , снегопад , гололедица
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