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В правительстве Москвы прокомментировали жалобы жителей на резкий запах
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В правительстве Москвы прокомментировали жалобы жителей на резкий запах
Общество, 19:54
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В правительстве Москвы прокомментировали жалобы жителей на резкий запах

В связи с большим количеством жалоб жителей на запах «тухлой квашеной капусты» в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном административных округах Москвы ГПБУ «Мосэкомониторинг» проводит замеры воздуха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды, поступившем в РБК.

«На данный момент в районах, где ощущается запах, превышений ПДК [предельно допустимой концентрации] по загрязняющим веществам не выявлено», — подчеркнули в департаменте природопользования, добавив, что на обработку проб и подготовку заключения о результатах экологам потребуется двое суток.

Специалисты экологической службы Москвы отбирают пробы воздуха, чтобы лаборатории проанализировали их «на широкий перечень загрязняющих веществ», уточняется в сообщении. Результаты анализа проб будут готовы в течение двух суток.

О том, что в центре Москвы ощущается неприятный запах, похожий на запах сероводорода, РБК рассказали очевидцы.

«Открыть окно не могу, так как вонь ужасная — пахнет сильно скисшей капустой, видимо, сероводород или что-то похожее», — рассказал РБК житель столицы Алексей Сочнев. По его словам, запах ощущался в районе метро «Бауманская» и «Цветной бульвар». По словам другого очевидца, Николая, в районе станций метро «Пролетарская» и «Кожуховская» «ощущался густой запах, либо как трупный какого-то животного, либо как кость горит».

После жалоб жителей Роспотребнадзор также сообщил, что для отбора проб воздуха в девяти районах Москвы были направлены специалисты аккредитованных филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

Государственное природоохранное бюджетное учреждение (ГПБУ) «Мосэкомониторинг» контролирует экологическую обстановку на территории Москвы. Оно было создано решением правительства Москвы в 2002 году и подчиняется столичному департаменту природопользования и охраны окружающей среды.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» было создано на основании распоряжения правительства России в январе 2005 года. Подчиняется Роспотребнадзору.

Теги: Москва , неприятный запах , жалобы
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