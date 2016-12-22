Министр обороны Британии заявил о «прохладной войне» с Россией

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что между Россией и Великобританией идет «прохладная война» на разных уровнях. Об этом он сказал в интервью Daily Mail.



«Россия сражается против Британии на разных уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, где Россия невероятно активна и пытается навредить интересам Британии», — сказал Уильямсон.



Британский министр обороны также отметил, что Россия наращивает присутствие своих подводных лодок в Северной Атлантике. «У нас есть Россия, которая пытается бросить вызов НАТО, Британии, США в Восточной Европе. У нас есть Россия, которая способна нанести военный и экономический урон нам, если бы могла », — заявил Уильямсон.

В ноябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила , что Россия предпринимает «масштабные действия», которые представляют угрозу «международному порядку». Кроме того, она обвинила Москву во во вмешательстве в выборы других стран и в «насаждении фальшивых новостей» «У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это [осуществить] не удастся», — заявила глава британского кабинета министров.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что своим заявлением Мэй ничего конкретного не сказала. Он рассказал, что существует «набор известных штампов в отношении российской угрозы», которые звучат на протяжении многих месяцев. «У госпожи Мэй сейчас достаточно тяжелая внутриполитическая ситуация, и пошли уже разговоры о ее возможной отставке», — сказал Косачев в разговоре с РБК.