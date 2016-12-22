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СМИ узнали о планах боевиков в Ставрополе устроить теракты в Новый год
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СМИ узнали о планах боевиков в Ставрополе устроить теракты в Новый год
Общество, 16:30
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СМИ узнали о планах боевиков в Ставрополе устроить теракты в Новый год

Боевики, ликвидированных в ходе контртеррористической операции в Ставрополе, планировали серию терактов в новогодние праздники. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник также сообщил, что ликвидированные бандиты опознаны. «Личности боевиков установлены, это уроженцы Дагестана, Чечни и Ставрополья Амурбеков И.Г., Джамалдинов А.В. и Галица М.В.», — рассказал он.

ГТРК «Ставрополье» сообщает, что в ходе спецоперации по ликвидации террористов никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал.

Спецоперация по ликвидации боевиков прошла в Ставрополе в ночь на 9 декабря. Бандиты заблокировались в частном доме. Им было предложено сдаться, но они оказали сопротивление. По словам источника «РИА Новости», два человека были застрелены при попытке бежать, третий подорвался на самодельном взрывном устройстве в доме. Телеканал «360» опубликовал видео с места операции.

Теги: спецоперация , боевики , Ставрополь
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