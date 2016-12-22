Силовики в ходе КТО в Ставрополе обезвредили преступную группу

Силовики обезвредили троих вооруженных членов преступной группы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ, передает ТАСС.
«Была заблокирована группа лиц, планировавшая совершение террористических актов в местах массового пребывания людей. Трое вооруженных преступников обезврежены», — говорится в сообщении.
Пресс-служба регионального управления ФСБ в ночь на 9 декабря сообщила, что в центральной части Ставрополя введен режим контртеррористической операции. Спецоперация началась в 00:30 мск. В районе проведения КТО расположены следственный изолятор, церковь, гимназия, колледж и другие учреждения и жилые дома. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что режим КТО был введен для предотвращения теракта.
В ходе спецоперации силовики заблокировали «группу бандитов» в частном доме в центральной части города, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Заблокированным в доме бандитам предложено сложить оружие и сдаться властям», — отметили в пресс-службе.