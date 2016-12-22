СМИ опубликовали видео с места ликвидации боевиков в Ставрополье

Телеканала «360» на своем канале в You Tube опубликовал кадры с места ликвидации трех боевиков в Ставрополье.
На видео показан одноэтажный дом белого цвета, около которого стоят два автомобиля цвета хаки, задний двор здания, а также лежащий на земле пистолет.
В ночь на 9 декабря ФСБ ввела режим контртеррористической операции в центре Ставрополья. Как сообщил источник агентства «Интерфакс», режим КТО был введен для предотвращения теракта. Во время спецоперации сотрудники правоохранительных органов заблокировали боевиков в частном доме. Им предложили бросить оружие и сдаться властям. В результате предполагаемые террористы были обезврежены.
В ФСБ отметили, что боевики планировали провести теракты в местах скопления людей.