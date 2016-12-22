Стало известно место похорон Леонида Броневого

Актера Леонида Броневого похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает пресс-служба московского театра «Ленком».

​«Похоронен Леонид Сергеевич будет на Новодевичьем кладбище», — говорится в сообщении на сайте «Ленкома».

Как ранее сообщало ТАСС, об этом мэра Москвы попросил худрук театра Марк Захаров.

Леонид Броневой скончался утром 9 декабря, после долгой тяжелой болезни. 17 декабря артисту должно было исполниться 89 лет. Прощание с Броневым состоится 11 декабря.

Актер стал известен благодаря роли шефа гестапо Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны» (1973 год), фразы из которого разошлись в фольклоре. Всего за свою карьеру, которая началась в 1955 году, Броневой сыграл 70 ролей в кино и 50 — в театре.