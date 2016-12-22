«Ленком» назвал дату и место прощания с Леонидом Броневым

Прощание с актером Леонидом Броневым состоится в Большом зале московского театра «Ленком». Об этом говорится на сайте театра.

Датой прощания с артистом назначено 11 декабря, 11:00. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким артиста», — говорится в сообщении на сайте театра.

Леонид Броневой скончался утром 9 декабря. Причиной его смерти в театре «Ленком» назвали тяжелую болезнь. 17 декабря актеру должно было исполниться 89 лет.

Леонид Броневой начал актерскую карьеру в 1955 году, после окончания школы-студии МХАТ им. Чехова, куда был принят сразу на третий курс. В кино — с 1964 года. Знаменитость ему принесла роль шефа гестапо Генриха Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны» (1973 год), а цитаты, которые были он произнес. Также всенародно известны его роли в фильмах «Покровские ворота» Михаила Козакова (Велюров), «Тот самый Мюнхгаузен» (Бургомистр) и «Формула любви» (Доктор) Марка Захарова. Всего Броневой сыграл в 70 фильмах, за его плечами — 50 театральных ролей.

Последним фильмом, в котором принял участие актер, стала картина Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского в 2007 году.

С 2007 года Броневой работал в театре «Ленком». Он является Народным артистом СССР и Украины, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней







