В «Ленкоме» назвали причину смерти Броневого

Народный артист СССР Леонид Броневой умер после тяжелой болезни. Об этом сообщил директор Московского театра «Ленком» Марк Варшавер, передает ТАСС.



«Он тяжело болел, умер сегодня [9 декабря] в 07:30 утра», — рассказал он. Директор театра отметил, что прощание с Броневым пройдет в «Ленкоме». По его словам, «агент» занимается похоронами. О том, где будет погребен актер, Варшавер не сообщил.

Броневой умер в Москве в субботу, 9 декабря, в возрасте 88 лет. В «Ленкоме» он работал с 1988 года. Он сыграл в таких спектаклях, как «Мудрец», «Диктатура совести», «Чайка», «Королевские игры», «Варвар и еретик», «Плач палача», «Вишневый сад». В кино актер снимался с 1964 года. Известность ему принесла роль шефа гестапо Генриха Мюллера в сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Кроме того, Броневой снимался в фильме режиссера Михаила Козакова «Покровские ворота», где он сыграл Аркадия Веллюрова. В 2007 году Броневой снялся в фильме «Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского. В 2008 году за участие в этом фильме актер получил российскую премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.

Всего Броневой снялся в 70 фильмах и сыграл около 50 ролей в театре.