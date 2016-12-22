Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,54 59,01 EUR Нал. 70,14 69,39 USD Бирж. 59,13 -0,05 EUR Бирж. 69,66 -0,07 USD ЦБ. 59,28 -0,01 EUR ЦБ. 69,64 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 15345,07 -534,92 ММВБ 2104,99 +0,09% РТС 1119,54 +0,00% Brent 63,32 -0,11% DJIA 24329,16 +0,49% Nasdaq 6840,08 +0,40% FTSE 7393,96 +1,00%
СМИ сообщили об отказе США заключать с Россией договор о невмешательстве
Лента новостей
СМИ сообщили об отказе США заключать с Россией договор о невмешательстве 10:46, Политика Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах и над коммунизмом 10:37, Политика Дорога домой: как живeт гонимая народность рохинджа 10:24, Фотогалерея  Израиль ответил авиаударом по Газе на ракетную атаку 09:54, Политика Умер Леонид Броневой 09:52, Общество Жуков увидел «миллионы вариантов» стартов для отстраненных олимпийцев 09:06, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 09:05, Lenovo и РБК «Не надо бояться умных»: сколько приносят профессии будущего 09:05, Фотогалерея  Mail.Ru Group назвала самые «нецензурные» отрасли 09:04, Технологии и медиа Fox News сообщил о связях участников расследования по России с Клинтон 08:57, Политика Число погибших в результате ДТП с «КамАЗом» в Якутии возросло до девяти 07:34, Общество «Росатом» объявил конкурс на очистку от радиации участка завода «Маяк» 07:00, Общество Apple собирается купить Shazam за $401 млн 06:54, Бизнес Квест: как доехать до Шереметьево за 30 минут 05:55, РБК и Porsche Силовики в ходе КТО в Ставрополе обезвредили преступную группу 05:54, Общество Миноритарий «Ростелекома» подал иск к оператору 05:35, Бизнес Адвокат заявил о начале бессрочной голодовки Саакашвили 05:01, Политика Заместитель советника по нацбезопасности США уйдет в отставку 04:11, Политика Силовики заблокировали боевиков в частном доме в Ставрополе 04:07, Общество Сторонники Саакашвили перекрыли улицу возле здания СБУ в Киеве 02:59, Политика С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 02:40, РБК и Ситибанк Politico узнало об одобрении Трампом новых санкций против России 02:33, Политика Глава МИД Украины назвал встречу с Лавровым «уникальной» 02:14, Политика Режим КТО ввели в центре Ставрополя для предотвращения теракта 02:00, Общество Умер писатель Александр Образцов 01:34, Общество В Финском заливе судно потерпело крушение 00:47, Общество Число пострадавших при столкновениях в Палестине превысило 760 человек 08 дек, 23:58, Общество Михаила Саакашвили задержали в Киеве 08 дек, 23:58, Политика
СМИ сообщили об отказе США заключать с Россией договор о невмешательстве
Политика, 10:46
0
СМИ сообщили об отказе США заключать с Россией договор о невмешательстве

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла предложение России о заключении взаимного соглашения о невмешательстве во внутренние дела друга-друга. Об этом сообщили три пожелавших остаться анонимными представителя Белого дома, пишет издание BuzzFeed News.

Как рассказали собеседники издания, Москва предложила такое соглашение 17 июля, когда один из российских дипломатов приехал в Вашингтон с целью поговорить о том, «может ли Россия вмешаться в выборы, которые будут проходить в США в 2018 году». Источники BuzzFeed News рассказали, что договоренность о взаимном невмешательстве предложил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. Во время переговоров, которые прошли 17 июля, Рябков вручил Шеннону документ, в котором и было прописано предложение России. После ознакомления с предложением, США отказались заключать с Москвой договоренность о взаимном невмешательстве. «Мы сказали: «Спасибо больше, но сейчас не время для этого», — сказал представитель Госдепартамента.

О чем говорили на слушаниях о вмешательстве России в выборы в США
Политика

В США ведется расследование о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Сначала его вело ФБР, а теперь — офис спецпрокурора Роберта Мюллера. В январе Национальная разведка США опубликовала часть доклада «Оценка деятельности и намерений России в недавних выборах в США». В этом документе говорится, что президент России Владимир Путин приказал организовать кампанию по вмешательству в выборы, чтобы «очернить Хиллари Клинтон», потому что в Москве считали Трампа в более предпочтительным кандидатом.

Борьба за умы: соцсети рассказали сенаторам США о «вмешательстве России»
Общество

Сам американский президент, которому был представлен весь доклад, заявлял, что «не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, а также не было никакого взлома машин для голосования». Однако, в ноябре Трамп сказал, что «верит» американским спецслужбам, которые полагают, что Россия вмешивалась в американский выборный процесс. «Возглавляемые сейчас прекрасными людьми, я очень верю в наши спецслужбы», — сказал тогда Трамп.

В тоже время американский президент сказал, что и доверяет Путину, который говорил, что никакого вмешательство Москвы не было. «Я верю, что он считает, что он и Россия не вмешивались в выборы», — сказал американский президент. Трамп отметил, что не станет спорить с российским президентом, и добавил, что хочет сотрудничать с Россией по международной проблематике.

Теги: Россия , США , Сергей Рябков , Томас Шеннон
Главное
Умер Леонид Броневой Общество
Материалы по теме
Глава ФБР рассказал о создании группы по борьбе с «вмешательством России» Политика
Трамп заявил об обиде Путина на обвинения во вмешательстве в выборы США Политика
Трамп назвал позором расследование «вмешательства» России в выборы в США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку