СМИ сообщили об отказе США заключать с Россией договор о невмешательстве

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла предложение России о заключении взаимного соглашения о невмешательстве во внутренние дела друга-друга. Об этом сообщили три пожелавших остаться анонимными представителя Белого дома, пишет издание BuzzFeed News.



Как рассказали собеседники издания, Москва предложила такое соглашение 17 июля, когда один из российских дипломатов приехал в Вашингтон с целью поговорить о том, «может ли Россия вмешаться в выборы, которые будут проходить в США в 2018 году». Источники BuzzFeed News рассказали, что договоренность о взаимном невмешательстве предложил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. Во время переговоров, которые прошли 17 июля, Рябков вручил Шеннону документ, в котором и было прописано предложение России. После ознакомления с предложением, США отказались заключать с Москвой договоренность о взаимном невмешательстве. «Мы сказали: «Спасибо больше, но сейчас не время для этого», — сказал представитель Госдепартамента.

В США ведется расследование о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы, которые прошли в 2016 году. Сначала его вело ФБР, а теперь — офис спецпрокурора Роберта Мюллера. В январе Национальная разведка США опубликовала часть доклада «Оценка деятельности и намерений России в недавних выборах в США». В этом документе говорится, что президент России Владимир Путин приказал организовать кампанию по вмешательству в выборы, чтобы «очернить Хиллари Клинтон», потому что в Москве считали Трампа в более предпочтительным кандидатом.

Сам американский президент, которому был представлен весь доклад, заявлял, что «не было абсолютно никакого влияния на исход выборов, а также не было никакого взлома машин для голосования». Однако, в ноябре Трамп сказал, что «верит» американским спецслужбам, которые полагают, что Россия вмешивалась в американский выборный процесс. «Возглавляемые сейчас прекрасными людьми, я очень верю в наши спецслужбы», — сказал тогда Трамп.



В тоже время американский президент сказал, что и доверяет Путину, который говорил, что никакого вмешательство Москвы не было. «Я верю, что он считает, что он и Россия не вмешивались в выборы», — сказал американский президент. Трамп отметил, что не станет спорить с российским президентом, и добавил, что хочет сотрудничать с Россией по международной проблематике.