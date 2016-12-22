Fox News узнал о связях участников расследования по России с Клинтон

Телеканал узнал о связях с Хиллари Клинтон подчиненных спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в выборы в США. Ими стали Эндрю Вайсман, Аарон Зибли и Джинни Ри. Они жертвовали на кампанию Клинтон.

Хиллари Клинтон (Фото: Alan Freed / Reuters)

Как минимум трое членов группы по расследованию вмешательства России в выборы в США в 2016 году связаны с экс-госсекретарем и кандидатом в президенты Хиллари Клинтон. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Речь идет о подчиненных спецпрокурора США Роберта Мюллера. Во-первых, телеканал указывает на Эндрю Вайсмана, который посещал мероприятие, связанное с предвыборной программой Клинтон, в ноябре 2016 года. Вайсман был также донором избирательной кампании Демократической партии в 2006 году и президента Барака Обамы в 2012 году. Во-вторых, с экс-госсекретарем, по данным телеканала, связан Аарон Зибли, еще один сотрудник аппарата спецпрокурора, Он работал под началом Мюллера еще в бытность его главой ФБР. Ранее Забли также представлял Джастина Купера, ключевую фигуру в расследовании скандала, связанного с использованием Клинтон частного почтового сервера, когда она занимала пост госсекретаря. Купера называли ответственным за создание ее частного почтового аккаунта. Для подключения к серверу новых устройств Клинтон он, согласно расследованию ФБР, портил старые.

Наконец, еще одна подчиненная спецпрокурора Мюллера — юрист Джинни Ри — также была связана с Клинтон.

Все трое участников расследования по вмешательству России в выборы 2016 года, по данным Fox News, ранее были партнерами одной и той же юридической фирмы — WilmerHale.

В аппарате спецпрокурора телеканалу ответили, что пожертвования в пользу кампании Клинтон «делали многие члены команды Мюллера». «Мы могли бы найти сотрудников, которые не жертвовали ни одному из кандидатов, но этого не случилось, что создает неудобство». — заявили Fox News.

В то же время, в аппарате спецпрокурора подчеркнули, что о пожертвованиях участников расследования в пользу Клинтон было известно давно. В частности, по меньшей мере семь членов команды Мюллера перечисляли средства в пользу президентской кампании экс-госсекретаря и на нужды Демократической партии.