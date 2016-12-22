Адвокат экс-жены Джигарханяна сочла обвинение ей безосновательным

Юридических оснований для предъявления обвинений бывшей жене Джигарханяна Цымбалюк-Романовской не существует, заявила РБК ее защитник Лариса Широкова.
Как рассказала адвокат, 5 декабря 2017 года следствие собиралось привлечь Цымбалюк-Романовскую в качестве обвиняемой по ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК РФ. «По нашему мнению, процедура предъявления обвинения не может считаться состоявшейся, поскольку в ходе процедуры были нарушены грубым образом требования УПК», — отметила она.
Широкова пояснила, что следователь не выдал копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого лицу, которому обвинение предъявлено. По ее словам, в тексте документа нет реквизитов в виде подписей следователя, защитника и подписи обвиняемого.
«Нам был предоставлен обычный печатный текст в формате Word. По версии наших оппонентов нарушение частной жизни происходит в здании театра, где частная жизнь вообще отсутствует», — добавила адвокат экс-супруги Джигарханяна.
8 декабря Широкова опровергла РБК факт предъявления ее подзащитной обвинений. При этом «РИА Новости» со ссылкой на адвоката актера Евгения Парфенова сообщало, что следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни.
Конфликт между 82-летним Джигарханяном и 38-летней Цымбалюк-Романовской произошел в октябре. Артист обвинил жену в том, что она «ворует деньги из его кармана».
Он заявил, что хочет развестись. 27 ноября мировой судебный участок 202 московского района Кунцево расторг их брак. Адвокат Джигарханяна сообщил, что совместно нажитого имущества у супругов нет.