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Адвокат бывшей жены Джигарханяна опровергла предъявление ей обвинений
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Адвокат бывшей жены Джигарханяна опровергла предъявление ей обвинений
Общество, 19:01
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Адвокат бывшей жены Джигарханяна опровергла предъявление ей обвинений

Адвокат бывшей жены актера Армена Джигарханяна​ — Виталины Цымбалюк-Романовской — Лариса Широкова опровергла РБК факт предъявления ее подзащитной обвинений.

«Информация о том, что следствие предъявило моей подзащитной обвинения, не соответствует действительности. В связи с тем, что мы не можем подробно рассказать обо всех обстоятельствах, больше я не могу ничего сказать», — заявила адвокат.

По ее словам, обвинение в окончательном виде будет сформировано в пятницу, 8 декабря, и после этого защита «сообщит свою процессуальную позицию».

​Ранее «РИА Новости» со ссылкой на адвоката актера Евгения Парфенова сообщило, что следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни.

Конфликт между 82-летним Джигарханяном и 38-летней Цымбалюк-Романовской произошел в октябре. Артист обвинил жену, которая занимала должность директора Московского драматического театра под его руководством, в том, что она «ворует деньги из его кармана». Он заявил, что хочет развестись с супругой.

Мировой судебный участок 202 московского района Кунцево расторг их брак 27 ноября. Адвокат Джигарханяна сообщил, что совместно нажитого имущества у супругов нет.

Теги: Армен Джигарханян , Виталина Цымбалюк-Романовская
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