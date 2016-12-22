В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Эрдогана

В повестку встречи глав Турции и России, которая состоится 11 декабря, входит совместная реализация энергетических проектов и обсуждение ключевых международных проблем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«В ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики», — сообщили в Кремле. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудят обстановку на Ближнем Востоке, в частности, урегулирование в Сирии.
До этого, 7 декабря, состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана. Его поводом стало решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей Израиля взамен Тель-Авива. В ходе разговора оба президента выразили озабоченность этим решением Вашингтона.
В последний раз Путин и Эрдоган встречались 22 ноября в ходе визита турецкого лидера в Сочи. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, тогда у Путина был «насыщенный дипломатический марафон», основной темой которого было политическое урегулирование в Сирии. Помимо Эрдогана президент тогда провел переговоры с иранским лидером Хасаном Роухани и главой Сирии Башаром Асадом.