Путин напомнил о «масштабных задачах» по освоению Арктики

Освоение Арктики — «чрезвычайно важное» направление для России, заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК. Президент, находящийся на торжественном мероприятии в честь погрузки первого танкера сжиженным природным газом проекта «Ямал СПГ», добавил, что перед страной «стоят масштабные задачи по освоению Арктики и Северного морского пути».

«Это [первая погрузка танкера] не только важное событие в энергетике страны, это не только важное событие в газодобыче, в сжижении. Это более масштабный проект, имея в виду, что перед нами стоят огромные задачи по освоению Арктики и освоению Северного морского пути», — заявил президент. Путин добавил, что «Ямал СПГ» открывает «новые горизонты» в развитии газовой отрасли страны и способствует укреплению сотрудничества со странами Азии и Европы. ​

«Я всех вас поздравляю с первым днем отгрузки танкера», — заявил президент.

Путин отметил также, что одной из главных проблем в освоении Арктики является подготовка кадров.

Первая партия газа была погружена на танкер «Кристоф де Маржери», названный в честь погибшего в октябре 2014 года в авиакатастрофе в аэропорту Внуково главы компании Total. Total владеет 20% «Ямал СПГ». В своем выступлении Путин заявил: «Очень жаль, что его сегодня нет с нами, но с нами танкер, который назван его именем. Он был одним из первопроходцев в этом проекте».

Производство СПГ на этом заводе, находящимся под контролем НОВАТЭКа, началось 5 декабря. Производство газа запущено на первой технологической линии, ее проектная мощность составляет 5,5 млн т газа в год.

Согласно первоначальным планам, у завода должно было быть три очереди общей мощностью 16,5 млн т СПГ в год, но в конце сентября было принято решение построить еще одну. Ее мощность по плану составит до 1 млн т СПГ в год.