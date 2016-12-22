В ДНР заявили о подготовке Украины к новым столкновениям в Донбассе

Украинская армия готовится к активизации боевых действий в Донбассе в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил замглавы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает «РИА Новости».
Басурин, ссылаясь на документы, полученные от источников в Службе безопасности Украины, сообщил, что новые столкновения возможны с 8 по 15 декабря или в январе 2018 года.
Представитель ДНР подчеркнул, что разведка республики нашла у линии соприкосновения две 152-миллиметровые установки «Акация», а также 11 артустановок калибра не менее 120 миллиметров и реактивную систему залпового огня «Град». Кроме того, по его словам, участились случаи применения беспилотников в приграничной зоне. Басурин добавил, что в СБУ изучают возможность отключения сотовой связи в радиусе 50 км от линии соприкосновения.
Все это, по словам замглавы командования ДНР, свидетельствует о подготовке «к войне». Он призвал мировое сообщество не допустить этого и предотвратить кровопролитие. «Сейчас можно политическим давлением на режим Порошенко предотвратить кровопролитие», — заметил он.
3 декабря Басурин заявил о столкновениях ополченцев и украинской армии в населенных пунктах Гладосово и Травневое, длившихся около двух недель. В результате, по его информации, погибли 17 представителей ВСУ, еще 11 были ранены. Украинская сторона эти данные опровергла.