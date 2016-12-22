В ДНР заявили об «отстреле» украинских военных собственными снайперами

В перестрелках между подразделениями вооруженных сил Украины в населенных пунктах Гладосово и Травневое с 22 ноября погибли 17 украинских военных, еще 11 получили ранения, утверждает заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Эдуард Басурин.



На вопрос о том, в результате чего погибли военные Украины, Басурин ответил РБК: «Снайперы СБУ [Службы безопасности Украины] отстреливали военнослужащих ВСУ, был бой во Фрунзе, был подрыв автомобиля, вчера еще двое погибших в перестрелке между подразделениями ВСУ».

Представитель штаба АТО Василий Лабай сообщил РБК, что заявления Басурина о 17 погибших военных не соответствуют действительности. «Это полный фейк. Комментировать заявления таких людей, как этот человек, бессмысленно, потому что его мысли не соответствуют здравому смыслу», — отметил он.

Лабай подчеркнул, что слова Басурина о том, что снайперы СБУ обстреливали военнослужащих Украины, являются ложными: «Это не соответствует действительности. Он хочет видеть так», — добавил представитель штаба. По его словам, в Гладосово и Травневоем «обстановка стабильная».

Согласно информации штаба АТО в Facebook, в период с 22 ноября погибли около десяти украинских военных, но в результате обстрелов со стороны бойцов ДНР.