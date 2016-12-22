«Яндекс» сделал вторую попытку по запуску каршерингового сервиса

«Яндекс» объявил о запуске сервиса поминутной аренды автомобилей — «Яндекс.Драйв», говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно будет скачать приложение для iOS или Android. Регистрация пользователей доступна уже сейчас, но сервис начнет работать в Москве в феврале 2018 года. Пользователи, прошедшие регистрацию заранее, смогут получать скидки на поездки через другой сервис «Яндекса» — «Яндекс.Такси».

В мае этого года «Яндекс» запустил приложение «Яндекс.Каршеринг». Оно действовало в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште и позволяло найти на карте все доступные для краткосрочной аренды автомобили. После того как пользователь делал выбор, сервис связывал его со службой каршеринга, которой принадлежал автомобиль. Однако в начале ноября «Яндекс» объявил о закрытии сервиса, оставив информацию о местонахождении автомобилей разных каршеринговых служб доступной в приложении «Яндекс.Транспорт».

Как подчеркнул представитель «Яндекса», в отличие от «Яндекс.Каршеринг» «Яндекс.Драйв» не будет агрегатором для других компаний, у сервиса будет собственный автопарк. На старте он будет состоять из автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur.

«Каршеринг — перспективный способ передвижения в городе и его популярность в ближайшее время будет только расти. Сейчас пользователи отмечают некоторую нехватку машин, поэтому запуск нового сервиса «Яндекс.Драйв» улучшит доступность каршеринговых автомобилей в столице, — передал через представителя руководитель «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов. — В Москве сейчас, наверное, самый разнообразный и активно растущий рынок каршеринга среди всех городов мира, и мы уверены, что приход нового игрока с экспертизой в области транспортной навигации еще сильнее подстегнет этот сегмент общественного транспорта к развитию».

На сентябрь этого года, по данным департамента транспорта города Москвы, в городе работали пять каршеринговых сервисов: BelkaCar, «Делимобиль», YouDrive, AnyTime и Car5. У них было 300 тыс. активных пользователей и 3 тыс. автомобилей. Представители департамента рассчитывали, что компании каршеринга до конца года расширят парк автомобилей еще на 2 тыс. машин.