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Порошенко похвалил Раду за быстрое принятие бюджета
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Порошенко похвалил Раду за быстрое принятие бюджета
Украинский кризис, 05:29
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Порошенко похвалил Раду за быстрое принятие бюджета

Президент Украины Петр Порошенко назвал редким случаем, когда Верховная Рада проголосовала за украинский бюджет за 24 дня до 31 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет проголосовала!» — заявил украинский лидер. По его словам, Украина развивается и «это уже видно и по дорогам». Он отметил, что в бюджете на 2018 год предусмотрены 4 млрд гривен ($147,4 млн) на ремонт и строительство дорожного полотна.

«Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины. В амбулатории, ФАПы (фельдшеро-акушерский пункт, — прим. РБК), скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов», — отметил Порошенко. Он также сказал, что на Украине начинают «восстанавливать уровень жизни». Порошенко сказал, что повысилась минимальная зарплата и «подтянут реальную среднюю зарплату». В бюджете на 2018 год определена минимальная зарплата в размере 3 723 гривен в месяц ($137,33), а прожиточный минимум — 1 700 гривен ($62,71)

Порошенко также отметил, что «страна обороняется», и из бюджета выделено 86,1 млрд гривен ($3,1 млрд) на оборону страны, что на 25% больше, чем было предусмотрено в бюджете на 2017 год. «Все это — результат нашей совместной работы. Спасибо за него всем украинца», — заявил Порошенко.

Верховная Рада приняла бюджет на 2018 год во втором чтении в четверг, 7 декабря. За проект отдали свои голоса 273 депутата из 422. Согласно проекту бюджета, доход Украины на 2018 год прогнозируется в 913,6 млрд гривен ($ 33,7 млрд), а расход — 988,6 млрд гривен ($36,4 млрд). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что следующий, 2018 год, может стать для Украины годом экономического роста и изменений в социальной сфере.

Теги: Петр Порошенко , Бюджет , Верховная Рада
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