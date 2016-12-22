Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год

Верховная Рада приняла во втором чтении государственный бюджет на 2018 год. Об этом сообщает «112 Украина».



Всего за него отдали голоса 273 депутата из 422. За бюджет проголосовали представили фракций «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», внефракционные (единицы — против), группа партия «Возрождения », Радикальная партия Олега Ляшко и группа «Воля народа». Против проекта бюджета голосовали представители фракций «Оппозиционный блок» и большинство представителей партии «Самопощи». Фракции «Батькивщина» на заседании не было.

Согласно проекта бюджета, доход Украины на 2018 год составит 913,6 млрд гривен ($ 33,7 млрд). В следующем году Украина планирует потратить 988,6 млрд гривен ($36,4 млрд). Верховная рада также одобрила минимальную зарплату в размере 3 723 гривен в месяц ($137,33), а прожиточный минимум — 1 700 гривен ($62,71). На Министерство обороны Украина планирует потратить 86,1 млрд гривен ($31 млрд), на Службу безопасности — 7,6 млрд гривен ($280,3 млн), на Службу внешней разведки — 1,7 млрд гривен ($ 62,7 млн).

Как отмечает «112 Украина», депутаты Рады также на год освободили от уплаты НДС и акциза на импортаавтомобилей на электрических двигателях.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 2018 год станет для Украины годом экономического роста и изменений в социальной сфере, передает УНИАН. Он выразил надежду, что минимальная зарплата будет увеличена. «Есть по этому вопросу обращение президента. Мы обсуждали это во фракциях «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», — сказал он.