СМИ сообщили о подлете самолета-разведчика США к берегам Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A «Посейдон» совершил разведывательный полет около побережья Крымского полуострова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные зарубежных авиационных ресурсов.

По их данным, самолет с бортовым номером 168998 вылетел с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии, и направился к Крыму. Прибыв на место назначения, он в течение несколько часов по кругу курсировал к западу от Севастополя. Находясь на высоте 7,6 тыс. м, он близко приближался к морской границе России.

В конце ноября российские истребители Су-30 перехватили над Черным морем американский самолет-разведчик «Посейдон». Как сообщили в российском Министерстве обороны, один из истребителей подлетел к американскому самолету и просигналил ему о необходимости сменить курс из-за приближения к границе России. Американский «Посейдон» не последовал рекомендации. В ответ на это российский истребитель совершил маневр и пролетел рядом с ним. После этого, самолет США выполнил указание.

Как отметил командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, российский самолет выполнил подлет, когда разведчик находился в 10 км у российский границы.

Представитель Пентагона Мишель Бальданза заявила, что российский истребитель совершил «небезопасный» маневр во время перехвата «Посейдона». По ее словам, американский самолет летел в международном воздушном пространстве и «не делал ничего, чтобы спровоцировать подобное поведение российской стороны».

Бальданза добавила, что российский истребитель пролетел около «Посейдона» примерно в 15 метрах, что вынудило американский самолет совершить маневр, который привел к «очень сильной турбулентности». «Небезопасные действия могут нанести серьезный вред и травмы всем задействованным [в инциденте] воздушным экипажам», — сказала она.