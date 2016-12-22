Около 50 тыс. человек вышли в Брюсселе на марш в поддержку Каталонии

В Брюсселе состоялся марш в поддержку независимой Каталонии. Число его участников оценивается примерно в 50 тыс., сообщает Reuters.

Участие в акции принял и сам лидер каталонских сепаратистов, экс-глава региона Карлес Пучдемон. Он обратился к толпе вначале на каталонском языке, а затем — на французском. Пучдемон публично обратился к председателю Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру. «Есть ли еще места в мире, где проводятся такие демонстрации в поддержку преступников? Так, может быть, мы и не преступники. Возможно, мы просто сторонники демократии», — приводит его слова Reuters.

Как пишет бельгийское издание Le Soir, Пучдемон подтвердил, что намерен продолжить работу в интересах независимой Каталонии из Брюсселя, куда он бежал после объявления его в розыск испанскими властями. «Европа не должна бояться защищать фундаментальные демократические ценности. Каталония хочет продолжить существование как демократическая страна. Мы будем продолжать мирно работать здесь, в самом сердце Европы», — заявил он.

Большинство участников акции пришли на нее с каталонскими флагами.

Ранее, 5 декабря, Верховный суд Испании отозвал ордер на арест Карлеса Пучдемона, отказавшись от требований его экстрадиции. Пучдемон, несмотря на это, отказался покинуть Брюссель. Решение Мадрида он объяснил опасениями за репутацию испанского суда. С конца ноября Пучдемон ведет избирательную кампанию на парламентских выборах в Каталонии.