Пучдемон прокомментировал отзыв Испанией ордера на его арест

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что планирует остаться в Бельгии, несмотря на то что ранее Верховный суд Испании отозвал ордер на его арест, сообщает Reuters.

Кроме Пучдемона в Бельгии остаются четыре бывших члена его правительства.

«На данный момент мы останемся здесь, в Бельгии», — сказал Пучдемон во время пресс-конференции в Брюсселе.

Он считает, что ордер отозван из-за опасений испанских властей за свою репутацию.

«Поскольку испанские суды опасаются, что нет оснований для этих обвинений, это политическое преследование, мы не совершили какого-либо преступления. Мы действовали в рамках демократического поля», заявил Пучдемон.

5 декабря Верховный суд Испании объявил об отзыве международного ордера на арест Пучдемона и четырех министров его кабинета.

Парламент Каталонии принял декларацию о независимости 27 октября согласно результатам референдума 1 октября. Власти Испании отказались признавать и референдум, и декларацию каталонского парламента. Пучдемон уехал в Бельгию из Испании в конце октября вместе с несколькими соратниками. В конце ноября 2017 года Пучдемон заявил о начале своей избирательной кампании на парламентских выборах в регионе.