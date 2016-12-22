Титов рассказал о «заточенной на выбивание показаний машине следствия»

Бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов назвал следственную практику в России «машиной, заточенной на выбивание признаний, не на поиск преступников». Такое заявление он сделал после посещения СИЗО №5 в Москве вместе с инспекцией Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-секретаря Партии роста Юлии Витковской.

Поводом для визита в следственный изолятор стало коллективное обращение к бизнес-омбудсмену с жалобой на нарушения процедур следствия и незаконное уголовное преследование. Десять обвиняемых, находящихся в этом изоляторе, также направили жалобу президенту России Владимиру Путину, отмечается в сообщении.

«Все то же самое: заказные дела, процессуальные нарушения при следствии. Часть из дел уже рассматривается нами, часть мы возьмем в работу», — сказал Титов.

Он раскритиковал работу следователей.

«Видимо, Пинкертоны в России перевелись. Следователи себя поиском доказательств не утруждают, предпочитают выдавливать из свидетелей и обвиняемых признательные показания. Это машина, заточенная на выбивание признаний, а не на поиск преступников», — заявил Титов.

26 ноября Титов был выдвинут кандидатом на выборах президента от Партии роста. Главной задачей Титов назвал продвижение «Стратегии роста» — экономической программы, которая подготовлена Столыпинским клубом и представлена Путину в мае 2017 года.

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах накануне, 6 декабря. Также планируют баллотироваться лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Также предвыборную кампанию ведет основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, но глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что судимость не позволит ему участвовать в выборах.