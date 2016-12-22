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Титов назвал главную задачу своего выдвижения на выборы президента России
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Титов назвал главную задачу своего выдвижения на выборы президента России
Выборы президента России, 13:22
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Титов назвал главную задачу своего выдвижения на выборы президента России

Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов заявил, что главной его задачей на выборах президента России в 2018 году будет продвижение «Стратегии роста», экономической программы, которая подготовлена Столыпинским клубом и представлена президенту [России Владимиру Путину] в мае 2017 года. Об этом сообщает (.pfd) пресс-служба партии.

«С этой программой Титов идет на выборы, и чем большую поддержку получит у избирателей, тем больше шансов впоследствии добиться реализации программы», — уточняется в сообщении партии.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, решение об участии в предвыборной гонке было непростым и теперь он является официальным выдвиженцем от партии.

«Должен еще пройти в декабре съезд. Если пройду все процедуры и все пройдет хорошо. Но мы идем командой. Мы сокандидаты. Намерены ездить по регионам. Хотели бы убедить страну, что нужна стратегия роста», — сказал он.

«Мы, конечно, понимаем, что берем на себя серьезные риски. Я могу сказать, что как политик далек от совершенства... но у нас есть огромная сила — это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки», — пояснил Титов.

О том, что Титов будет участвовать в предвыборной гонке, ранее сообщили телеканалу РБК представители бизнесмена и «Ведомости», отметив, что его выдвижение произошло на федеральном политсовете партии. Пресс-секретарь Партии роста Юлия Витковская подтвердила РБК его выдвижение.

Теги: Борис Титов , «Партия роста» , выборы президента России
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