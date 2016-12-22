В Совфеде заявили о боязни войны в связи с ситуацией вокруг КНДР

Россия в отличие от КНДР «боится войны» и будет делать все, чтобы не допустить эскалации конфликта на Корейском полуострове, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает «Интерфакс». Он сделал это заявление после переговоров с послом КНДР в России.

«Мы совершенно точно не заинтересованы в эскалации напряженности, в военных действиях, но в отличие от КНДР мы боимся войны и будем предпринимать все от нас зависящее, для того чтобы такой эскалации не произошло», — приводит его слова агентство.

Косачев добавил, что северокорейский дипломат подтвердил в ходе встречи, что Пхеньян не заинтересован в эскалации конфликта на полуострове. Вместе с тем посол отметил, что в КНДР войны не боятся.

В четверг, 7 декабря, северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что масштабные совместные учения США и Южной Кореи и заявления руководства Соединенных Штатов делают войну на Корейском полуострове неизбежной.

В ноябре в Пхеньян для урегулирования конфликта приезжала делегация из Госдумы. По итогам поездки зампред комитета по международным делам Алексей Чепа сообщил, что КНДР оказалась не готова следовать предложенной Россией и Китаем «дорожной карте». В частности, недовольство КНДР вызвал призыв отказаться от ядерного оружия.

11 ноября сообщалось, что делегация КНДР в октябре уведомила Владимира Путина о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар по США.

Власти Северной Кореи объявили в октябре о готовности нанести США «неслыханный удар» в «неожиданный момент». Вашингтон в свою очередь предупредил Северную Корею о массированном ответном ударе.

По оценкам службы исследований конгресса США, обнародованным в конце октября, уже в первые дни конфликта между КНДР и Южной Кореей могут погибнуть около 300 тыс. человек.