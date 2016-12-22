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Хакеры украли у компании биткоины на $70 млн
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Хакеры украли у компании биткоины на $70 млн
Технологии и медиа, 17:14
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Хакеры украли у компании биткоины на $70 млн

Компания NiceHash, предоставляющая услуги по аренде компьютерных мощностей для майнинга криптовалют, заявила, что хакеры взломали платежную систему компании и украли биткоины. Компания была вынуждена после этого приостановить всю деятельность на 24 часа, говорится в сообщении, которое показывается при попытке зайти на сайт компании.

Аналогичное сообщение размещено на странице в Facebook компании.

Глава отдела маркетинга NiceHash Андрей Шкраба заявил газете The Wall Street Journal, что из биткоин-кошелька компании украли около 4700 биткоинов. При курсе криптовалюты в $15474 по состоянию на 16:45 мск (по данным Coin Market Cap) получается, что злоумышленники украли биткоинов более чем на $70 млн.

В NiceHash заявили, что обратились в правоохранительные органы в связи с произошедшим.

Курс биткоина впервые превысил $15 тыс.
Деньги

В конце сентября власти Южной Кореи рассказали о попытках хакеров атаковать криптовалютные биржи, функционирующие в стране. В Сеуле заявили, что атаки совершали злоумышленники из Северной Кореи. Хакеры направляли сотрудникам бирж фишинговые письма. Однако эти попытки, как заявили в Южной Корее, успехом не увенчались.

Месяцем ранее Bloomberg со ссылкой на компанию-разработчика программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег Chainalysis сообщал, что по статистике мошенники украли десятую часть всех вложений в ICO на блокчейн-платформе Ethereum.

Теги: хакеры , биткоин
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