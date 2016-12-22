Мутко ответил на решение МОК словами «есть кого отправлять в отставку»

Вице-премьер Виталий Мутко, комментируя решение Международного олимпийского комитета, запретившего ему посещать Олимпиады, заявил, что по итогам скандала «есть кого отправлять в отставку». При этом он подчеркнул, что намерен остаться рядом с наказанными МОК спортсменами, передает корреспондент РБК.

Свою позицию он разъяснил журналистам на открытии центра выдачи паспортов болельщиков для чемпионата мира по футболу FIFA 2018. «Первое — есть кого отправлять в отставку. Второе — сейчас я просто должен быть рядом с теми спортсменами, которые, я абсолютно уверен, незаконно наказаны. Вот и все. Мы все исходим из того, что любая олимпийская медаль в Сочи честно завоевана, и мы будем в судах, вплоть до гражданских судов доказывать», — сказал Мутко.

Вице-премьер подчеркнул, что решение МОК, пожизненно запретившего ему посещать Олимпийские игры, он расценивает как включение в «команду спортсменов», также отстраненных от Игр. При этом он подчеркнул, что своей работой помогал спортсменам получать награды. «Мою санкцию [запрет от МОК] я расцениваю так, что я в этой команде спортсменов и буду с ними до конца, потому что каждую медаль с ними вместе я помогал им завоевать», — заявил вице-премьер.

Международный олимпийский комитет наложил на вице-премьера Виталия Мутко ​наказание в связи с обвинениями в его причастности к созданию системы государственной допинговой поддержки в России. Чиновнику было пожизненно запрещено посещать Олимпийские игры. Аналогичному наказанию подвергся экс-замминистра спорта Юрий Нагорных. Расследованием возможного существования допинговой системы в России и ее функционирования в период Олимпиады в Сочи занимается международная комиссия Шмидта. Комментируя ее работу, Мутко заявил, что комиссии не удалось найти достоверных доказательств по этим обвинениям.

«Сегодня комиссия Шмидта, и ее решение одобрено исполкомом МОК, не установила никаких государственных программ, влияний государства, покрывательства государством какой-либо допинговой программы, это самое главное», — заявил Мутко. Вице-премьер подчеркнул, что наказание, наложенное на него МОК, не помешает его работе по подготовке чемпионата мира по футболу в России.

«Что касается персональной ответственности — они исходят из того, что в 2007 году Россия дала гарантии соблюдать антидопинговые правила, а в связи с тем, что, как считается, есть нарушения, то предлагаются административные санкции. Речь идет о недопуске и неаккредитации на Олимпийские игры. Я не был допущен и в 2016 году, поэтому это никак не влияет на продолжение работы. Это никак не влияет на наше взаимодействие с FIFA по подготовке к чемпионату мира. Я не вижу здесь никаких проблем, будем продолжать работу», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не считает вопрос персональной ответственности Виталия Мутко за ситуацию с недопуском российской сборной приоритетным. Сам Мутко, комментируя решение МОК, заявлял, что готов уйти в отставку «в любой момент», если подобное решение примет руководство страны.