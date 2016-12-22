Кремль отказался считать тему ответственности Мутко первостепенной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об ответственности вице-премьера и бывшего министра спорта Виталия Мутко за отстранение российских спортсменов от Олимпиады не является первостепенным, передает корреспондент РБК. Так представитель Кремля ответил на вопрос, должен ли Мутко нести персональную ответственность за решение Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но с уверенностью могу сказать одно — эта тема не может быть первостепенной. Первостепенной является тема защиты наших с вами спортсменов», — сказал Песков.

На вопрос, будет ли в дальнейшем обсуждаться вопрос ответственности российских чиновников, пресс-секретарь Путина не смог ответить. «Я не могу вам сказать, я не обладаю такой информацией», — заявил Песков.

Во вторник, 5 декабря, исполком МОК отстранил Россию от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском городе Пхёнчхане. Принимать участие смогут только «чистые» российские спортсмены, им придется выступать под олимпийским флагом. Кроме того, МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) и ввел пожизненный запрет на посещение Игр для Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных.

МОК приостановил членство в своей организации президента ОКР Александра Жукова и исключил главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии по подготовке к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также Международный олимпийский комитет потребовал ОКР выплатить $15 млн, они включают расходы на проведение антидопингового расследования и средства на создание независимого органа по тестированию спортсменов на допинг.