Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,30 58,69 EUR Нал. 70,12 69,46 USD Бирж. 59,05 +0,30 EUR Бирж. 69,86 +0,41 USD ЦБ. 58,93 +0,24 EUR ЦБ. 69,71 +0,07 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 12650,00 +966,07 ММВБ 2116,69 +0,14% РТС 1129,25 -0,44% Brent 62,45 -0,37% DJIA 24180,64 -0,45% Nasdaq 6762,21 -0,19% FTSE 7323,80 -0,05%
Кремль отказался считать тему ответственности Мутко первостепенной
Лента новостей
Ткачев сообщил об урегулировании конфликта Роскомнадзора и PepsiCo 13:27, Общество «Просто выгнали лодырей вон»: зарубежные СМИ о недопуске России к Играм 13:19, Политика Кремль отказался считать тему ответственности Мутко первостепенной 13:18, Политика Центр в Благовещенске выплатит 320 тыс. руб. владельцу бренда Peppa Pig 13:14, Бизнес Марк Мобиус назвал перспективные направления для инвестиций 13:07, Бизнес Первая конференция по финансовой грамотности в Ростове-на-Дону 13:06, Пресс-релизы Бизнес с иностранцами: как разобраться в международном законодательстве 13:05, РБК и Thomson Reuters В израильской армии появились первые женщины-танкисты 13:02, Общество В Польше задержан экс-глава военной контрразведки «за связи с ФСБ» 13:02, Политика Канделаки призвала российских спортсменов ехать на Олимпиаду 13:02, Общество Госдума поддержала передачу Москве полномочий на сбор дорожных штрафов 12:54, Политика В Кремле призвали не поддаваться эмоциям из-за решения МОК 12:50, Общество «ГАЗель» сбила на пешеходном переходе под Пермью троих детей 12:39, Общество 7 дизайнерских особняков в аренду на Новый год 12:38, Недвижимость При столкновении полиции с соратниками Саакашвили пострадали 13 человек 12:36, Политика Отстраненные российские олимпийцы подали иски в Спортивный арбитраж 12:30, Политика Виктор Ан первым заявил о решении поехать на Игры под нейтральным флагом 12:26, Общество Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 12:25, Subaru XV и Autonews Единственным против запрета журналистов США в Думе стал сын Жириновского 12:23, Политика Москва и Петербург «проиграли» регионам по числу прочитанных книг 12:13, Общество «Они не видят знаков»: почему пользователи каршеринга плохо ездят 12:12, Авто Госдума выступит с заявлением по решению МОК 12:08, Политика «Яндекс» назвал самые любимые россиянами песни уходящего года 11:51, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 11:38, Lenovo и РБК ФСИН назвала предварительную причину пожара в пермской колонии 11:38, Общество Король Марокко написал Трампу письмо о статусе Иерусалима 11:29, Политика Генпрокуратура Украины обвинила Саакашвили по трем статьям 11:27, Политика Умерла «погубившая» карьеру британского военного министра Кристин Килер 11:15, Общество
Кремль отказался считать тему ответственности Мутко первостепенной
Допинговый скандал на Олимпиаде, 13:18
0
Кремль отказался считать тему ответственности Мутко первостепенной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об ответственности вице-премьера и бывшего министра спорта Виталия Мутко за отстранение российских спортсменов от Олимпиады не является первостепенным, передает корреспондент РБК. Так представитель Кремля ответил на вопрос, должен ли Мутко нести персональную ответственность за решение Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но с уверенностью могу сказать одно — эта тема не может быть первостепенной. Первостепенной является тема защиты наших с вами спортсменов», — сказал Песков.

На вопрос, будет ли в дальнейшем обсуждаться вопрос ответственности российских чиновников, пресс-секретарь Путина не смог ответить. «Я не могу вам сказать, я не обладаю такой информацией», — заявил Песков.

Без флага России: поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду в Корею
Общество

Во вторник, 5 декабря, исполком МОК отстранил Россию от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в южнокорейском городе Пхёнчхане. Принимать участие смогут только «чистые» российские спортсмены, им придется выступать под олимпийским флагом. Кроме того, МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) и ввел пожизненный запрет на посещение Игр для Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных.

Лозаннский трибунал: кто принимал решение об участии России в Олимпиаде Еще 11 фото
Фотогалерея

МОК приостановил членство в своей организации президента ОКР Александра Жукова и исключил главу оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии по подготовке к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также Международный олимпийский комитет потребовал ОКР выплатить $15 млн, они включают расходы на проведение антидопингового расследования и средства на создание независимого органа по тестированию спортсменов на допинг.

​«Дело не в цвете маек»: как спортсмены и политики восприняли решение МОК
Политика

Теги: Олимпиада , Виталий Мутко , Дмитрий Песков
Главное
Отстраненные российские олимпийцы подали иски в Спортивный арбитраж Политика
Материалы по теме
В Кремле призвали не поддаваться эмоциям из-за решения МОК Общество
Госдума выступит с заявлением по решению МОК Политика
Горбачев назвал «безобразием» решение МОК по российской сборной Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку