Дерипаска и агентство АР урегулировали спор из-за материала о Манафорте

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отозвал иск о клевете против информационного агентства ​Associated Press. Об этом говорится в соответствующем постановлении Апелляционного суда округа Колумбия, скан которого опубликовало издание Politico.

Как говорится в документе, агентство и предприниматель взаимно отказались от апелляций, и каждый со своей стороны погашает соответствующие судебные издержки. Как передает издание Politico, в Associated Press приветствовали отказ Дерипаски от процесса, однако добавили, что «продолжат раскрывать то, что важно для общественности». В агентстве добавили, что, хотя действительно отозвали собственную апелляцию, «никакого соглашения между сторонами процесса не было».

Иск Дерипаски касался публикации агентства, где со ссылкой на источники говорилось о его сотрудничестве с бывшим главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. В частности, Associated Press утверждало, что Манафорт в течение нескольких лет работал на Дерипаску для продвижения интересов российского президента Владимира Путина. Бизнесмен, по информации издания, заключил в 2006 году с советником Трампа соглашение, по которому платил ему $10 млн в год. Официальный представитель бизнесмена объяснил РБК, что Манафорт действительно оказывал Дерипаске услуги консультативного характера, однако затем сотрудничество было прекращено.

В мае Дерипаска подал против агентства иск, где требовал компенсации в размере $75 тыс. за клевету. Как говорилось в иске, в материале Associated Press «создается ложное впечатление, что коммерческие сделки, которые предприниматель совершил с 2005 по 2009 год, имели некоторое отношение к предполагаемым преступлениям и нарушениям, связанным с предвыборной кампанией Дональда Трампа и выборами президента США».

В июле агентство попросило суд отклонить иск бизнесмена, и 18 октября Федеральный суд в Вашингтоне наконец отклонил иск Дерипаски к Associated Press за недостаточной обоснованностью заявленных требований.