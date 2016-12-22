В Чечне объяснили слова Кадырова о выступлении спортсменов под флагом МОК

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразился «образно», когда заявил, что спортсмены «с чеченской пропиской» не будут выступать на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) в 2018 году под нейтральным флагом. Об этом РБК рассказал министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Мнение главы Чечни Рамзана Кадырова никогда не разнилось и не будет разниться с мнением президента Владимира Путина. Любое заявление Владимира Владимировича будет нами восприниматься как закон. Если он решил так, то его воля будет исполнена. [Кадыров] образно выразился и тем самым показал свою гражданскую позицию. Его возмутило решение МОК, как и всех россиян. Мы не будем обсуждать и комментировать решение президента страны, если оно принято. Мы солдаты. Президенту виднее», — заявил Умаров.

Владимир Путин во время общения с рабочими Горьковского автозавода заявил, что власти не будут препятствовать российским спортсменам, если они захотят выступить на олимпийских играх под нейтральным флагом. «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Олимпиаде], если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — сказал он.

Накануне, 5 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграмм канале, что спортсмены из Чечни не будут выступать под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. «А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!», — сказал он. Так глава Чечни отреагировал на решение МОК о дисквалификации сборной России на предстоящей Олимпиаде в Южной Корее.

РБК не удалось найти ни одного спортсмена из Чеченской республики в расширенном списке спортсменов-кандидатов в олимпийскую команду России для подготовки к Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхёнчхане, размещенном на сайте Олимпийского комитета России.

Заместитель министра Чеченской республики по физической культуре и спорту Султан Махтамерзаев затруднился ответить на вопрос РБК, кто из спортсменов республики мог бы принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году. «Я сейчас не могу ответить на вопрос, кто в теории мог бы поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане. Оформляем список сборной России не мы, бывает даже так, что выбор тех спортсменов, которые на олимпийские игры поедут, определяется в последний момент. Не могу сказать, кто мог бы поехать от Чечни, мы не определяем это», — сказал Махтамерзаев.

Ранее во вторник, 5 декабря, Исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимней Олимпиады в Южной Корее. При этом в комитете допустили до игр «чистых» российских спортсменов. Им запрещено демонстрировать национальную атрибутику, в том числе исполнять гимн, но разрешено выступать под нейтральным флагом.