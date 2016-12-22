СКР предъявил обвинения главе криминалистического центра МВД

Следственный комитет официально предъявил обвинения начальнику экспертно-криминалистического центра МВД России Петру Гришину, говорится в сообщении ведомства. Гришин, его заместитель Олег Мазур и предприниматель Сергей Нарутов обвиняются в хищениях.
Как сообщает СКР, обвиняемым предъявлены обвинения по трем эпизодам хищения. Деньги были украдены из бюджета при закупке криминалистического оборудования для регионов. «По данным следствия, Гришин и Мазур обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 млн руб. стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями», — говорится в сообщении.
Уголовное дело против руководства экспертно-криминалистического центра МВД было возбуждено накануне, 5 декабря. В кабинетах главы центра и его зама были проведены обыски. В тот же день их задержали.