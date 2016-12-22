Глава криминалистического центра МВД задержан сотрудниками СК

Начальник Экспертно-криминалистического центра (ЭЦК) МВД Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур задержаны. Их подозревают в мошенничестве при заключении закупочных контактов, сообщает Следственный комитет России.

Ранее 5 декабря СК сообщил о возбуждении уголовного дела против руководства ЭКЦ по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие считает, что при закупке криминалистического оборудования для региональных центров подозреваемые обеспечили для компании, принадлежащей их знакомому, госконтракты по завышенным ценам. Ущерб оценивается более чем в 80 млн руб.

Следователи провели обыски по местам службы и жительства фигурантов. Расследование дела продолжается.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила журналистам, что Гришин подал рапорт об освобождении от занимаемой должности.